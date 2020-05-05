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5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Şehit Bekir Gündeş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

05 Mayıs 2020, Salı 13:58
Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığına getirildi.

Burada şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin annesi Gülbahar ve babası mahalle korucusu Kazım Gündeş ile aileye taziyelerini iletti.

Fenalaşan şehidin ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Beşen Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

AA

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