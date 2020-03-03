Şehit Gümrük personeli dualarla

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk’ün cenazesi memleketi Şanlıurfa’da dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda cami avlusuna taşınırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Mustafa Türk, önceki gün Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit olmuştu. Şanlıurfa - aa

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