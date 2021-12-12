Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız dualarla uğurlandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız için bugün Bolvadin ilçesinde askeri tören düzenlendi. Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için baba ocağına getirildi. Çarşı Camisi'ne getirilen Yıldız'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. AA

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