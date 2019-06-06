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6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Şehit Onbaşı Fatih Öz'ün naaşı memleketine uğurlandı

06 Haziran 2019, Perşembe 15:00
Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit Öz’ün Türk Bayrağına sarılı naaşı, alana getirildi.

Dua okunmasının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Buradaki törenin ardından şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na götürüldü. Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan Şehit Öz’ün naaşı memleketi Ankara’ya uğurlandı. Hakkari bölgesinde bir askerî aracın kaza yapması sonucu bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

AA

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