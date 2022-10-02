Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Suriye'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın naaşı, Gaziantep'ten askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Burada uçaktan alınan şehidin Türk barağına sarılı tabutu, polislerin omuzlarında taşınarak Tokat Belediyesine ait cenaze aracına götürüldü, ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi, bir süre sonra morgdan alınarak anne Perihan Tekin'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi ve helallik alındı. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana konuldu. Şehidin naaşı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi. Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile vatandaşlar katıldı. AA

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