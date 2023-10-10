Şehit Polis Cihat Ermiş, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde bir şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Şehit Cihat Ermiş'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Haymana ilçesi Sındıran köyüne getirildi. Köydeki Ulu Cami'ye kortej eşliğinde götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının başında polisler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, bazı siyasiler ve diğer yetkililer de katıldı. AA

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