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8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

08 Haziran 2023, Perşembe 19:04
Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde defnedildi.

Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törende, evli ve 1 çocuk babası olan şehit Ceylan'ın (33) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzunda taşındı.

Şehidin cenazesi, dualarla askeri uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Şehidin cenazesi, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Çanakkale'ye getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi buradan helikopterle memleketi Yenice'ye getirildi, baba evinde helallik alındı. Şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan burada taziyeleri kabul etti.

Ardından Çarşı Camisi'ne getirilen naaş, burada kılınan cenaze namazı sonrası Çakıroba köyünde toprağa verildi.

Şehit uzman çavuşun sabah saatlerinde Çanakkale Havaalanı'nda düzenlenecek tören için yola çıktıkları sırada trafik kazası geçiren babası ve annesi Çan Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından törene katıldı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda dün şehit olmuştu.

AA

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