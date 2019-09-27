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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Şehit Uzman Onbaşı Ceylan gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

27 Eylül 2019, Cuma 16:39
Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden askeri helikopterle ilçedeki stadyuma getirilen şehidin cenazesi, oradan da kara yoluyla Salur köyündeki babaevine götürüldü.

Evin önünde "helallik" alınmasının ardından Ceylan'ın cenazesi köy meydanına getirildi.

Bu sırada şehidin annesi Hacer ile babası Metin Ceylan, tabuta dokunarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Törene katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı attı.

Ceylan'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ailesi, yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Isparta Vali Vekili Haluk Şimşek, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel ile İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vekili Kamuran Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

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