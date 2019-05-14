Şehit Volkan Dermirci uğurlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Volkan Dermirci için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Uzman Çavuş Demirci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duadan sonra şehidin naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehit Demirci'nin cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı. AA

Okunma Sayısı: 340

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.