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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Şehit yüzbaşı hâlâ mağdur

09 Nisan 2023, Pazar 17:33
Eski yüzbaşı Özkan Hekin, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine katılan askerler tarafından öldürüldü.

Hekin, darbe girişiminden 1 ay sonra, 17 Ağustos 2016’da yayınlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi ve yasal haklarını kaybetti. Ailesi, Hekin’in itibarının iade edilmesi ve yasal haklarını alabilmek için önce OHAL Komisyonu’na başvurdu. Buradan ret yanıtı alan ailenin Ankara 28. İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru da oy çokluğuyla reddedildi. Hekin, darbe girişiminin yaşandığı gün, Ankara’nın o zamanki adı Kazan, 15 Temmuz 2016’dan sonra Kahramankazan olan ilçe sınırlarında olan Akıncı Üssü’nde görevliydi. Daha sonra ismi Mürted olarak değiştirilen üssün, darbe girişiminin merkezi olduğu anlaşıldıktan sonra bölgeye giden sivillerden 9’u, içerideki darbeciler tarafından vurularak öldürüldü. Ayrıca, üsten kalkan uçaklardan atılan bombalarla 68 kişi hayatını kaybetti. Darbe girişimi sırasında içeride bulunanlardan biri de yüzbaşı Özkan Hekin’di. Tanık anlatımları savcılık yazısı, Akıncı davasında hakkında ‘şehit’ denilmesine rağmen idare mahkemesi Hekin’in itibarını iade etmedi. 

Haber Merkezi

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