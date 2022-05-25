Şehitler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 5 askerin naaşı Hakkari’de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehitler, Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari’den havalandı. AA

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