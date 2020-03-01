Şehitler için mevlid okutuldu, fidan dikildi

Karabük Valiliği’nce, Suriye’nin İdlib şehrinde hava saldırısında şehit olan askerler için mevlid programı düzenlendi.

Çamlık Camii’nde öğle namazından önce Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan programda, şehitler için mevlid okundu, duâ edildi. Mevlid sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, İdlib’de şehit olan askerler hatırasına fidan dikme faaliyeti gerçekleştirildi. Gücük Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi Şeref Mert, sosyal medyadan organize olarak köylerinde şehitler hatırasına fidan dikim töreni gerçekleştirdiklerini söyledi. Programa destek verenlere teşekkür eden Mert, “İdlib şehitlerimizin anısına köyümüze fidan dikelim diye davet yaptık. Köyümüzden, Kayseri’den ve Sivas’tan gelenler oldu. Yaklaşık 450 çam fidanını toprakla buluşturduk.” dedi. AA

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