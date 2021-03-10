Şehitler kumar malzemesi yapılamaz

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir Millî Piyango’nun Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıl dönümü sebebiyle 18 Mart’ta özel çekiliş yapmasını sert bir dille eleştirerek “Yüzbinlerce Mehmetçiğin bu vatan uğruna, istikbalimiz, bayrağımız uğruna şehit düştüğü bir günü piyango kumarıyla kirletmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Vatan uğruna şehit düşen binlerce vatan evlâdının Millî Piyango İdaresi’nce çekiliş malzemesi yapılmasının yanlış bir karar olduğunu belirten Mehmet Ali Güldemir, “Devlet eliyle başına millî ekleyerek kumar oynatılmasının yanlışlığı ortadayken vatan, bayrak, millî manevî değerlerimiz uğruna şehit olmuş vatan evlâtlarımızın 18 Mart Deniz Zaferinin yıl dönümünde millî piyango aracılığı ile kumar malzemesi yapılması bizleri derinden üzmüştür. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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