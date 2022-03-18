"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Şehitler rahmet ve dualarla yad ediliyor: Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü...

18 Mart 2022, Cuma 13:03
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı faaliyetleri, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen programlarla şehitler anılıyor. Programlarda Çanakkale’yi geçilmez yapan ruh anlatılarak şehitlere duâ ediliyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü bugün törenlerle kutlanacak.

Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek etkinlikler şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 16 Şubat 1994'te Çanakkale'ye verilen ve Çanakkale Valiliği'nde özel mahfazası içinde korunan, üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına toka edilip göndere çekilecek.

Çanakkale önlerinde bulunan "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldıktan sonra Şehitler Abidesi'ndeki törene geçilecek.

Saygı atışını müteakip İstiklal Marşı okunacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilip sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik defterini imzalamasından sonra ise Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi gezilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri boğaz geçişi yapacağı törenin sonunda Türk Yıldızları Akrobasi Timi de gösteri uçuşu yapıp katılımcıları selamlayacak.

Buradaki törenin ardından Gelibolu gişelerinde "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışı gerçekleştirilecek.

Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çok sayıda bakanın yanı sıra yabancı konukların da katılması bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehitler rahmet ve dualarla yad ediliyor: Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü...

    Beyaz Saray: Rusya'nın tüm dünyanın gözü önünde yaptıkları asıl affedilemez olandır

    Zelenskiy: Hayatınızın en kötü kararı olacak

    7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'da son durum?

    Bulgaristan eski Başbakanı gözaltına alındı

    12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti
    📷

    Kadir Gecesi kudsiyetindeki Berat Gecesi manevi coşku, rahmet ve duaya vesile oldu

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verilecek?

    Blinken: Biden, Çin'i uyaracak

    Ortak akılla aşacağız

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus güçleri her yönde durduruldu

    Yemen’de 10 bin çocuk savaş kurbanı

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

    Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı

    Yurt geneline kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

    Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha

    Yaptırımlar enflasyon ve işsizlik getirecek

    Hz. İsa’nın dilini kullanalım

    1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil seçim için de parlamenter sistem şart
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamber Efendimizin (asm) annesi ve babası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Furkan Alyakut

    Ahlâktan yoksun ahlâk bekçileri
    Şükrü BULUT

    Kur’an’ın gölgesinde fereci ararken…
    Risale-i Nur'dan

    Zafer nimeti bir şükür ister
    Ali FERŞADOĞLU

    Dirck Erterlinks ile yeniden Müslüman olmak
    Genel

    Ortak akılla aşacağız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.