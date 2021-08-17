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17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

17 Ağustos 2021, Salı 17:17
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Teğmen Softa ile Astsubay Tuncer'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Şehit Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in (22) naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kocasinan ilçesindeki ağabeyinin evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Tuncer için Kırşehir'in Mucur ilçesi Medetsiz köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Hacı Turan ile CHP milletvekili Metin İlhan ve vatandaşlar katıldı.

Tuncer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Bekar olan şehidin anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Piyade Teğmen Softa'nın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın (24) cenazesi, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Softa için Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde babası Ragıp ve annesi Melek Softa, taziyeleri kabul etti.

Törene, şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Teğmen Softa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

AA

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