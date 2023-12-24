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24 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

24 Aralık 2023, Pazar 13:11
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Yüreğimiz yine yandı: 6 şehit

 

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

 

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

 

Şehit Enis Budak'ın naaşı Manisa'ya, Kemal Aslan'ın cenazesi Elazığ'a, Semih Yılmaz'ın naaşı Çorum'a, Abdulkadir İyem'in naaşı Gaziantep'e, Ahmet Arslan'ın cenazesi Yozgat'a, Cebrail Dündar'ın naaşı Mardin'e hava yoluyla uğurlandı.

 

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurumların temsilcileri ve askerler katıldı.

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

AA

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