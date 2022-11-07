Şehitlerimiz dualarla ebediyete uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in cenazeleri, memleketlerinde toprağa verildi.

Askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada düzenlenen karşılama törenin ardından kara yoluyla Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Karaman Mahallesi'ne getirildi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazına şehidin babası Hasan, annesi Zeliha, yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Ali Osma, kurum müdürleri, askeri personel ve şehit yakınları katıldı. Şehidin yakınları, cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'e veda Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Esmer'in naaşı, Tokdemir Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Törene şehidin babası Mehmet ve annesi Meryem Esmer ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin bekar olduğu öğrenildi. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer şehit olmuştu. AA

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