Şehitlerimiz duâlarla uğurlandı

Suriye’nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara’nın cenazesi duâlarla uğurlandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askerî uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi, bugün Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran Köyü’nde toprağa verildi. Suriye’nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya’nın cenazesi memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Iğdır/Gaziantep - aa

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.