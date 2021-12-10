Şehitlerimiz dualarla uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekâtı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik için Hakkari’de tören yapıldı.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Sarı, Aksöz ve Çelik’in Türk Bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Şehitlerin öz geçmişleri okundu, duâ edildi.
Şehitlerin naaşları, silâh arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulanslara konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na götürülen şehitler daha sonra şehirlerine uğurlandı. Törene, mülki erkân, kurum amirleri, siyasî parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve polisler katıldı.
AA