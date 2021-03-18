Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlerimize selam duruyoruz" etiketiyle videolu paylaşım yaptı.

Çanakkale Geçilmez! Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 106 yıl önce Çanakkale'de kutlu bir zafer kazanan Kahramanlar ve aziz Şehitler rahmetle anılırken, ''Şehitlerimizin zamanı ve mekanı aşan ruhu karşısında şehitlerimize selam duruyoruz." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda Mehmetçiğin görüntüleri eşliğinde bir de video yer aldı. AA

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