Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

Başika Üs Bölgesi'nde Batı Nil Virüsü enfeksiyonu nedeniyle şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Karaduman ve Çukurca'da PKK'lılarca uzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Tunç ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Başika Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu nedeniyle kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 Eylül 2018'den bu yana yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Karaduman'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, hava yoluyla Adana Havalimanına getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı kara yoluyla Kozan ilçesindeki babaevine getirilerek helallik alındıktan sonra Kozan Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, şehidin babası Yaşar Karaduman'a başsağlığı dileğinde bulunarak koluna girip teselli etti. İl Müftü Vekili Selami Bayrakçı'nın kıldırdığı namazın ardından cenaze Kozan Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un cenazesi Kütahya'da toprağa verildi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Güney beldesindeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından belde meydanına taşındı. Tören sırasında şehidin annesi Gülizar Kaçar ile babası Recep ve ağabeyi Yusuf Tunç, ayakta durmakta güçlük çekti. Belde meydanında İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tunç'un naaşı, belde mezarlığına defnedildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe mevkisinde arazi arama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu. AA

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