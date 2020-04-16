Şehitliği anlattı, oğlu şehit oldu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Vali Deniz, yayımladığı taziye mesajında Hakkâri Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde görevliyken Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan’ın şehadet haberini aldığını belirtti. İlçedeki Hayber Camii’nin imamı olan babası HalilDurhan, “Bizler sizlere camide şehitliğin ne anlama geldiğini anlattık. Ama bu bizim başımıza geldi. Allah bize sabırlar versin. Başımız sağ olsun” dedi. AA

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