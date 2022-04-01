Şekerde yanlış politikalar üretimi bitirdi

Çiftçiler ve uzmanlara göre özel şeker fabrikaları sadece yüksek fiyatlandırmayla değil, son 4 yılda şeker pancarı çiftçilerini üretimden uzaklaştıran politikalar uygulamakla da eleştiriliyor.

Ramazan öncesi zam furyası Ailesinin Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 60 yıldır şeker pancarı üretimi yaptığını söyleyen Osman Arslan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden bu yana ilçedeki pek çok çiftçi gibi pancar üretimini bitirdiğini söylüyor. Yerköy çiftçisinin 1960’lı yıllardan bu yana yılda 150-200 bin ton gibi yüksek bir kapasitede şeker pancarı üretip Çorum Şeker Fabrikası’na sattığını söyleyen Arslan, “Fabrika özelleştikten sonra üretimimiz her geçen gün azalmaya başladı” diyor. Geçen yıl Yerköylü çiftçilerin toplam 160 bin ton şeker pancarı üretimi yapacağını taahhüt ettiğini belirten Arslan, bu yıl çiftçilerin ekim taahhüdünün 90 bin tonda kaldığını anlatıyor. Haber Merkezi

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