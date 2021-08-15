Sel afetinde vefat sayısı 57'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Batı Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle vefat edenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin vefat ettiğini bildirdi. Açıklamada arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulandı. Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi. AA

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