Sel felaketleri daha da şiddetlenecek

Son olarak Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinin, iklim değişikliğinin etkileri olduğu belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “İklim krizi, doğada yaşadığımız her türlü iklim olayını daha şiddetli, daha uzun süreli ve daha geniş alanlarda görülür hale getirir. Epey zamandır bu kadar şiddetli yağış görmüş müydük, hayır. Bir daha ne zaman görürüz, 50 sene sonra diyemiyoruz. Muhtemelen 3-5 senede bir böyle yağış göreceğiz. Senede 4-5 defa kar yağardı artık yağmıyor ve yağmayacak. İşte iklim değişikliği dediğimiz bu” dedi.

Toprağa zarar veriyor

Bir gecede yağan 150 kilogram yağmurun toprağa zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, “İstanbul’da şu ana kadar yağış 1 kilogramın altında. Düşünün bir gecede yaklaşık 150 kilogram yağış buraya düşmüş olsa, bu bir afettir. İklim krizi bu tür yağışları, daha sık görülür daha şiddetli olur hale getirecek. Bu yağışın kimseye bir faydası yok. 150 kilogram yağış bir gecede yağacak olursa o hiçbir yeri beslemiyor. Üstüne bir de erozyonla toprağı alıp götürüyor. Burada o kadar yağış olduğunda, denizlere gidiyor. Bizim işimize yaramıyor. Yağışın uzun süreli ve hafif olanı makbuldür. Bu konuşmayı bir daha yapacağız. Gelecek sene, ilkbahar ve sonbaharda yine konuşuyor olacağız. Artık bu yeni gerçeğimiz. Buna hazırlıklı olmalıyız. Şimdiye kadar İstanbul’da, Esenyurt’ta böylesi bir sel 10 yılda bir oluyorsa artık 3 yılda bir olacak” diye konuştu.