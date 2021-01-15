Selçuk Özdağ’a çirkin saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek üzerine evinden çıkarken silahlı ve sopalı beş kişinin saldırısına uğradı.

Silah doğrultulan ve sopalarla dövülen Özdağ’ın sol eli ve bir parmağı kırıldı Özdağ, saldırıyı Sözcü’ye anlatarak, şunları söyledi: “Cuma namazına gidiyordum. Kapıdan çıkarken soluma baktım, bir erkek var. Şahıs telefonla görüşüyor. Anladım işi. Arabaya yürürüm. Şoförüm arabadaydı. Kar yağıyordu. Arkamdan iki kişi bacaklarıma sopayla vurdu düşeyim diye, düşmedim. Döndüm. Biri kafama vurdu sopayla. Boğuşmaya başladık. Onlar sopalarla vuruyor, ben yumruklarla… Beş kişiydiler. İkisi sopalarla vururken, biri silah tutuyordu. Silah çekersem belki ateş edecekti. Ben silahlı değildim, silahım arabadaydı. Sonra biri daha silah çekti. Beşincisi de sopayla kenarda bekliyordu. Kafamdan kanlar akmaya başladı. Yumruklaşmaya başladım iki kişiyle. O sırada sol elim kırılmış. Baktım, gözlerim görmüyor. Yine saldırdılar.”

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