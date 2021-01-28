Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili dün gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Selçuk Özdağ'ın, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak'ta tutuklanmıştı, firari 5 kişi ise dün gözaltına alınmıştı. AA

Okunma Sayısı: 634

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.