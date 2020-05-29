Selimiye Camii’nde şükür kurbanı kesildi

Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı Selimiye Camii’nde Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi.

Yeniden Cuma namazı sevinci

''Ya Rab bizleri bir daha camilerimizden mahrum eyleme" Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle vakit ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Selimiye Camii’nde, kılınan Cuma namazı öncesi 3 koç kurban edildi. Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş’un okuduğu duânın ardından kesilen kurbanlar, Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İl Müftüsü Emrullah Üzüm, şöyle konuştu: “Çok büyük bir sevinç var. Cuma, öğlen ve ikindi namazlarımız kılınmaya başlanacak. Vatandaşımız büyük bir heyecanla, sevinçle duâ ediyor ve şükrediyor. İnşallah şükürlerimiz ve duâlarımız kabul olur da bu hastalığı kısa zamanda ülke ve insanlık olarak atlatırız.” AA

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