Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin birden fazla ilinde meydana gelen sellerde toplam 3 kişi öldü. Kayıp vatandaşların olduğu bildirildi.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Aksaray ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiş olup bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş; bir vatandaşımızın sele kapıldığı bilgisi alınmıştır. Kayıp vatandaşımızın arama çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar değerlendirmekte ve Ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” dedi.

AFAD, ayrıca, “Nevşehir ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sel ve su baskınları sonucunda Gülşehir ilçesi Tuzköyü mahallesinde iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz” duyurusunu yaptı.