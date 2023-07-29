Sellere ve yangınlara alışacağız

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, son dönemde rekor seviyede artan hava sıcaklıklarının devam edeceğini belirtti.

Coşkun, Akdeniz kıyılarında sıcaklığın devam edeceğini, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı ağustos haritası ile ilgili Coşkun ayrıca, “Ülkemiz iklim değişiklinden en fazla etkilenebilecek Akdeniz havzasında yer almaktadır. Türkiye’de iklim değişikliğine bağlı olarak artması öngörülen doğal afetler: Orman yangınları, fırtınalar, seller, dolu, sıcak hava dalgaları, heyelan ve çığ olarak değerlendirilmektedir. Küresel ısınma kaynaklı doğal afetlere hazırlıklı olalım. Yani artık bu aşırı sıcaklara ve sellere alışacağız” dedi.

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