Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

PANDEMİNİN AĞIR YÜKÜ ALTINDA BIRAKILAN SAĞLIKÇILAR ACİL TEDBİR ALINMAZSA SİSTEMİN ÇÖKECEĞİNİ BELİRTİYOR.

TÜRKİYE SAĞLIKÇILARINI KAYBEDİYOR

Sağlık sisteminin alarm verdiğini belirten SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sağlıkçılar, Türkiye sağlık emekçilerini kaybediyor. Yüksek çalışma saatleri, düzensiz nöbetler, düşük maaş ve daha da kötüsü liyakatsiz atamalarla boğuşuyor” dedi.

BU SİSTEM BÖYLE YÜRÜMEZ

Akarken, “Doktorların hasta muayenesinin 5 dakika sınırlandırılması, istekleri dışında görevlendirilmeleri, özlük haklarındaki kayıplar, yaşadıkları adaletsizlikler, siyasî atamalarla süregelen bu sistem yürümekte zorlanıyor” diye konuştu.

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SENDİKALAR VATANDAŞI UYARDI: SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sağlık çalışanları yüksek çalışma saatleri, düzensiz nöbetler, düşük maaş ve daha da kötüsü liyakatsiz atamalarla boğuşuyor. Liyakatsiz isimler hastaneleri yönetiyor, hak eden değil, yakını olan görev alıyor. Sağlık sistemi alarm veriyor” dedi.

Asistan hekim Rümeysa Şen’in mesai ve akabinde 24 saat süren nöbet sonrası evine giderken geçirdiği trafik kazasında vefat etmesi, Sağlık Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği ‘nöbet yazısıyla’ sonuçlandı. “Sorun açıklamalarla çözülecek aşamayı çoktan geçti” diyen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Türkiye sağlık emekçilerini kaybediyor. Doktorlar, hemşireler, teknisyenler, teknikerler yüksek çalışma saatleri, düzensiz nöbetler, düşük maaş ve daha da kötüsü liyakatsiz atamalarla boğuşuyor. Akademik geçmişi olmayan isimler hastaneleri yönetiyor, hak eden değil, yakını olan görev alıyor. Sağlık sistemi alarm veriyor” dedi. Asistan hekim Rümeysa Şen’in mesai ve akabinde 24 saat süren nöbetinin ardından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi gündem oluşturmuştu. Şen’in ardından 81 ile ‘hassasiyet yazısı’ gönderen Sağlık Bakanlığı, 3 günü aşan nöbet sürelerinin kabul edilemeyeceğini duyurdu.

SİYASÎ ATAMALAR SEBEİYLE SAĞLIK HİZMETİ AKSAYACAK HALE GELDİ

Hak ettiğini alamayan çalışanların siyasî atamaları kanıksadığını, dolayısıyla asla elde edemeyeceklerini düşündükleri pozisyonlar için kimsenin artık çalışmak istemediğini dile getiren Akarken, “Özellikle bizim içinde bulunduğumuz sağlık alanında akademik çalışmalar terfiler için önemlidir. Yakın zamanda Türkiye genelinde bazı hastanelerde yönetim kadrolarının değiştiği görüyoruz. Sendika ayrımı yapmadan sadece hizmet veren müdürlerin haksız yere suçlanarak üstelik hukukî bir yargılama olmadan görevden uzaklaştırıldığı, hak edenin yönetim kadrosuna ismi geçtiği halde yönetim kadrolarına yüksek lisans ve doktora yapmış sağlık personellerinden seçilmediğini, eğitim ve deneyim göz ardı edilip liyakatsiz atamalar yapıldığına şahit oluyoruz. Bu durum sağlık gibi hayati önem taşıyan alanlarda ciddî hatalara sebebiyet verebiliyor. Sağlık Bilimleri ve diğer üniversitelere afiliye (birleşik) olan hastanelerin yönetim yapısının hekimler dâhil akademik kadrolar tarafından yürütülmesi gerekiyor. Sağlıkta hata, insan hayatıyla ödeniyor” dedi.

“Asistan doktorların 36 saat süren ve ayda 15 gün devam ettirdikleri insanüstü çaba daha mesleğe girişte sağlıkçıları istifaya zorluyor. Pandemi nedeniyle giderek zorlaşan nöbet sistemini başarıyla atlatan sağlıkçılar, istekleri dışında geçici görevlendirmeler veya özel durumlarından dolayı talep ettikleri geçici görevlendirmelerin yapılmaması gibi adaletsizlikler yaşıyor.

Doktorların muayene süresi 5 dakika ile sınırlandırılıyor

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına kabul edilemeyecek zorlukları ihtiva eden bir sözleşme dayatılıyor. Hastanelerde yaşanan yığılmaların önüne geçmek için doktorların muayene süresi 5 dakika ile sınırlandırılıyor. Bir KHK ile hayatını Türk Silâhlı Kuvvetleri’ne adayan sağlık emekçileri, nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeden sivil hastanelere, akabinde özlük hakları korunacak denildiği ama korunmayan özlük haklarıyla Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor. Bu kadar adaletsizliğin, haksızlığın süregeldiği bir sistem yürümekte zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

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