"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

07 Kasım 2021, Pazar
PANDEMİNİN AĞIR YÜKÜ ALTINDA BIRAKILAN SAĞLIKÇILAR ACİL TEDBİR ALINMAZSA SİSTEMİN ÇÖKECEĞİNİ BELİRTİYOR.

TÜRKİYE SAĞLIKÇILARINI KAYBEDİYOR

Sağlık sisteminin alarm verdiğini belirten SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sağlıkçılar, Türkiye sağlık emekçilerini kaybediyor. Yüksek çalışma saatleri, düzensiz nöbetler, düşük maaş ve daha da kötüsü liyakatsiz atamalarla boğuşuyor” dedi.

BU SİSTEM BÖYLE YÜRÜMEZ

Akarken, “Doktorların hasta muayenesinin 5 dakika sınırlandırılması, istekleri dışında görevlendirilmeleri, özlük haklarındaki kayıplar, yaşadıkları adaletsizlikler, siyasî atamalarla süregelen bu sistem yürümekte zorlanıyor” diye konuştu.

***

SENDİKALAR VATANDAŞI UYARDI: SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sağlık çalışanları yüksek çalışma saatleri, düzensiz nöbetler, düşük maaş ve daha da kötüsü liyakatsiz atamalarla boğuşuyor. Liyakatsiz isimler hastaneleri yönetiyor, hak eden değil, yakını olan görev alıyor. Sağlık sistemi alarm veriyor” dedi.

Asistan hekim Rümeysa Şen’in mesai ve akabinde 24 saat süren nöbet sonrası evine giderken geçirdiği trafik kazasında vefat etmesi, Sağlık Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği ‘nöbet yazısıyla’ sonuçlandı. “Sorun açıklamalarla çözülecek aşamayı çoktan geçti” diyen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Türkiye sağlık emekçilerini kaybediyor. Doktorlar, hemşireler, teknisyenler, teknikerler yüksek çalışma saatleri, düzensiz nöbetler, düşük maaş ve daha da kötüsü liyakatsiz atamalarla boğuşuyor. Akademik geçmişi olmayan isimler hastaneleri yönetiyor, hak eden değil, yakını olan görev alıyor. Sağlık sistemi alarm veriyor” dedi. Asistan hekim Rümeysa Şen’in mesai ve akabinde 24  saat süren nöbetinin ardından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi gündem oluşturmuştu. Şen’in ardından 81 ile ‘hassasiyet yazısı’ gönderen Sağlık Bakanlığı, 3 günü aşan nöbet sürelerinin kabul edilemeyeceğini duyurdu. 

SİYASÎ ATAMALAR SEBEİYLE SAĞLIK HİZMETİ AKSAYACAK HALE GELDİ

Hak ettiğini alamayan çalışanların siyasî atamaları kanıksadığını, dolayısıyla asla elde edemeyeceklerini düşündükleri pozisyonlar için kimsenin artık çalışmak istemediğini dile getiren Akarken, “Özellikle bizim içinde bulunduğumuz sağlık alanında akademik çalışmalar terfiler için önemlidir. Yakın zamanda Türkiye genelinde bazı hastanelerde yönetim kadrolarının değiştiği görüyoruz. Sendika ayrımı yapmadan sadece hizmet veren müdürlerin haksız yere suçlanarak üstelik hukukî bir yargılama olmadan görevden uzaklaştırıldığı, hak  edenin yönetim kadrosuna ismi geçtiği halde yönetim kadrolarına yüksek lisans ve doktora yapmış sağlık personellerinden seçilmediğini, eğitim ve deneyim göz ardı edilip liyakatsiz atamalar yapıldığına şahit oluyoruz. Bu durum sağlık gibi hayati önem taşıyan alanlarda ciddî hatalara sebebiyet verebiliyor. Sağlık Bilimleri ve diğer üniversitelere afiliye (birleşik) olan hastanelerin yönetim yapısının hekimler dâhil akademik kadrolar tarafından yürütülmesi gerekiyor. Sağlıkta hata, insan hayatıyla ödeniyor” dedi.

 “Asistan doktorların 36 saat süren ve ayda 15 gün devam ettirdikleri insanüstü çaba daha mesleğe girişte sağlıkçıları istifaya zorluyor. Pandemi nedeniyle giderek zorlaşan nöbet sistemini başarıyla atlatan sağlıkçılar, istekleri dışında geçici görevlendirmeler veya özel durumlarından dolayı talep ettikleri geçici görevlendirmelerin yapılmaması gibi adaletsizlikler yaşıyor.

Doktorların muayene süresi 5 dakika ile sınırlandırılıyor

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına kabul edilemeyecek zorlukları ihtiva eden bir sözleşme dayatılıyor. Hastanelerde yaşanan yığılmaların önüne geçmek için doktorların muayene süresi 5 dakika ile sınırlandırılıyor. Bir KHK ile hayatını Türk Silâhlı Kuvvetleri’ne adayan sağlık emekçileri, nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeden sivil hastanelere, akabinde özlük hakları korunacak denildiği ama korunmayan özlük haklarıyla Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor. Bu kadar adaletsizliğin, haksızlığın süregeldiği bir sistem yürümekte zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Bağımlılık en önemli sosyal dert

    Muhafazakârlarla helâlleşmeliyiz

    Haftanın maçında 3 puan son dakikada Trabzonspor'un oldu

    Kamu zararı: 19.3 milyar

    SGK’da büyük açık

    En zenginlerin karbon ayak izi en büyük

    Hem saldırdılar, hem zeytinleri kestiler

    Yılda iki Ömerli Barajı’nı kurtarabilir

    BAĞ-KUR mağdurları unutulmamalı

    Cezayir: Fransa ile ilişkilerimiz düzelmez

    488 bin 526 kişi icra listesinde

    Ufukta sandık gözüktü

    Rabat, “2022 İslâm Dünyası Kültür Başşehri”

    'İki İsrail subayı 'Hurriyye' isimli örgüt tarafından kaçırıldı'

    Rusya ve İtalya'da vaka sayılarındaki artış devam ediyor

    BM: Etiyopya'da artan çatışmalardan derin endişe duyuyoruz

    'Atık yönetimi mühendisliği, geleceğin gözde mesleklerinden birisi olacak'

    Avusturya'da aşı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Çağır beni geleyim seni…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttihad, meşveretle sağlanır
    Misbah ERATİLLA

    İyi ki tanımışım
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kader cihetiyle laiklik
    Faruk ÇAKIR

    Güven veren Türkiye
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Millete yabancılaşmak!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.