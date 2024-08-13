Sendikalardan “Geçinemiyoruz” mitingleri

İşçi konfederasyonları, asgari ücrete ara zam talebiyle “Geçinemiyoruz” mitingleri düzenlemeye hazırlanıyor. Adana’da ilk bölge toplantısını düzenleyen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 20 Ağustos’ta 81 ilde basın açıklamaları yapacak.

26 Ağustos’ta Çerkezköy’de, 3 Eylül’de de Zonguldak’ta miting yapılacak. Miting hazırlıklarını sürdüren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) ise önümüzdeki günlerde programını kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, “Sesimizi daha etkili bir biçimde duyurma programı yapıyoruz. Emekçiler, emekliler çok sıkıştı. Asgari ücrette artış için yılbaşı beklenmemeli. Hemen ara zam yapılmalı. Asgari ücret güncellenmeli” dedi. Görgün, asgari ücretlilerin büyük bir bölümünün sendikasız olduğunu da belirterek sendikalı olan binlerce işçinin de asgari ücretin biraz üzerinde 20-22 bin lira ücret aldıklarını vurguladı. Haber Merkezi

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