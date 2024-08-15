Sendikalardan ortak miting

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) işçilerin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

21 Ağustos’ta 81 il temsilcisi ve şube başkanlarıyla Türkiye’ye bir çağrı yapacaklarını açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, “Az kazanandan az vergi alınmalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır” dedi. Alemdar şunları söyledi: “Ne diyeceğiz? ‘Geçinemiyoruz diyeceğiz.’ İnsani yaşam için taleplerimizi haykıracağız. Vergideki adaletsizliğe son verilmesini isteyeceğiz. Emekli aylığı bağlanma oranlarının tekrar düzenlenmesini isteyeceğiz. Taşeronlar için özelde ve kamuda kadro talep edeceğiz. Zam oranlarını, enflasyonla ilgili sıkıntılarımızı ifade edeceğiz. TÜİK’in açıkladığı enflasyonla bizim yaşadığımız enflasyon arasında çok büyük fark olduğunu haykıracağız. Bu taleplerle ilgili 26 Ağustos’ta Çerkezköy’de 3 Eylül’de Zonguldak’ta miting yapacağız. Ankara’da HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’le birlikte bir karar alarak, Ankara ya da İstanbul’da büyük bir miting yapacağız.” AA

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