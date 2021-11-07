Şentop’tan tek adam savunmalarına devam

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Parlamenterler Birliği’nin Filizli Köşk’te düzenlediği “Anayasalar ve Siyaset” konulu konferansa katıldı.

Şentop, konferansın soru - cevap bölümünde soru üzerine “tek adam” tartışmalarına değindi. Dünyadaki bütün sistemlerde bir tek adam bulunduğunu savunan Şentop, “Siyasî partilerde şu anda tek adam dediğimiz şeyden kastettiğimiz, son kararı tek kişinin vermesi meselesidir. Parlamenter sistemde çok adam mı var? ‘Tek adam’ diye itiraz edenlere soruyorum size göre kaç olması lazım? Yani 2, 3, 5, 10... Nedir? Parlamenter sistemde çok adam mı var? Hayır. Parlamenter sistemde eğer klasik parlamenter sistemse başbakan var, cumhurbaşkanı sembolik yetkilere sahip. Kabine var, Bakanlar Kurulu var evet. Ama mesele zaten irade-i külliye cüziye çatışmasında ortaya çıkar. Çatışma yoksa orada bir tahlil yapabilmek, kanaat ortaya koyabilmek mümkün değil” diye konuştu.