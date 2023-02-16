Şerif'ten ve Stoltenberg'den geçmiş olsun mesajları

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Stoltenberg ve Şerif’i Cumhurbaşkanlığı'nda ayrı ayrı kabul etti. Kabullerde, Stoltenberg ve Şerif deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde vefat edenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.