‘Serseri’ mayınlar kapımıza nasıl geldi?

İstanbul sularında hafta sonundan itibaren görülmeye başlanan mayın krizi devam ediyor.

Uzmanlar uyarıyor: “Mayınların etkisi büyüktür. Ticari gemiler ve balıkçılık için tehdittir.” Mayın Filosunda Kurmay Başkanlığı ve Komodorluk görevleri yapan emekli Deniz Kurmay Albay Celalettin Güllapoğlu, konuya ilişkin Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada, “Taşıdığı yüke bağlı olarak mayınlar ticari gemiler için de büyük tehdit oluşturuyor” dedi. Eski Deniz Subayı, Emekli Müsteşar ve Deniz Hukukçusu Kamil Yüceoral ise, “Konu olan mayınların, ne kadar şiddetle patlayacağını bilmek mümkün değildir’’ dedi.

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