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14 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Servet Soylu dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

14 Mart 2021, Pazar 14:00
Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri İçişleri Bakanı Soylu ve ailesi kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile bazı milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, önceki hükümetlerde görev alan bakanlar, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Cenaze namazını Hakkı Soylu kıldırırken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de dua etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tabutun cenaze aracına yerleştirilmesine yardım ettikten sonra cenaze aracına bindi.

Servet Soylu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da defin törenine katıldı.

AA

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