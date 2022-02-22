53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
ABDULKADİR KARADUMAN (SP Konya Milletvekili)
Doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığı; farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda farklı ses olmayı başarabilmek, sesi kısılanların sesi olabilmek her zamankinden çok daha önemlidir.
Gazetecilik mesleği de toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını muhafaza ettiği ve bu bilgiyi sunabildiği ölçüde değerlidir. Bu itibarla, yayın hayatına atıldığı 21 Şubat 1970 tarihinden bugüne çizgisini muhafaza etmeyi başaran ve önemli çalışmalara imza atan Yeni Asya Gazetesi'ni yayın hayatının 53. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik ederim.
Hayırlı çalışmalarda emeği geçen Yeni Asya ailesinin bütün fertlerine en kalbi duygularımla teşekkür ederim.
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Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:
53. yıla girerken
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
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