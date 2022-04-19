Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ZULÜMLERİNİ BU RAMAZAN’DA DA DEVAM ETTİREN İSRAİL, İSLAM ÂLEMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN SESSİZLİĞİNDEN CESARET ALIYOR.

Bu İsrail’le mi yakınlaşacaksınız?

YİNE “KINAMA”LARLA YETİNİLİYOR

İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da artarak devam eden zulüm ve tahrikleri karşısında İslam ülkeleri, Batı ve uluslararası kuruluşlar her zaman olduğu gibi “kuru kınama” açıklamaları yapmanın ötesine geçemiyorlar.

HERZOG VE BENNETT’E NİYE İLETMEDİ?

Mahmud Abbas ve Guterres’le yaptığı telefon görüşmelerinde İsrail’i “şiddetle kınadığını” söyleyen Erdoğan’ın, tepkisini kısa süre önce ağırladığı Herzog’a ve “Yakında gelecek” dediği Bennett’e doğrudan niye iletmediği merak konusu.

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12 NİSAN 2022 YENİ ASYA 1. SAYFA