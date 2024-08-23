SETA, AB’den yine fon aldı

Kurucuları arasında MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bir dönem koordinatörlük yaptığı, fon alan kuruluşları ‘vatana ihanet’ etmekle suçlayan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) Avrupa Birliği’nden 291 bin 20 Euro’luk fon aldı.

T24’ün haberine göre SETA’nın aldığı fonlar şöyle: Göçmenlerin Toplumsal Hayata Adaptasyonları ve Rehabiliteleri projesi için 41 bin 20 Euro, Bilgi ve Veri Güvenliği ile Güçlendirilmiş Sivil Toplum Çalışmaları projesi için 250 bin Euro. SETA, 2019 yılında hazırladıkları raporla yabancı basında çalışan gazetecileri ‘fişleme’ yaptığı eleştirileriyle büyük tepki çekmişti. Haber Merkezi

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