SETA da trolleşti

Karar yazarı Yıldıray Oğur, “Ama her şey gibi SETA da trolleşme temayülünden nasibini aldı” diye yazdı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlığıyla yayımladığı ve gazetecileri fişleme niteliği taşyan ‘rapor’a eleştiriler sürüyor. Karar yazarı Yıldıray Oğur SETA’nın yazdığı fişleme ‘rapor’unun içeriğinden örnekler vererek, “İktidar medyanın yüzde 90’ını kontrol ediyor ama halk Türkiye’de olan biteni Rus, Alman, Amerikan, Çin devletlerinin resmi medya organları üzerinden öğrenmeye çalışıyor” dedi. Oğur SETA’ya yönelik olarak “Şayet, iktidara yakın, düşünmenin serbest olduğu ciddi bir düşünce kuruluşu olsaydı, onlar da oturup insanları “şunu dedi, bunu RT’lemesi dikkat çekti” diye fişleyeceklerine, bu sonuca dikkat çeken bir rapor yazarlardı” dedi.

Trolleşme temayülü

“Hükümeti savunmak dışında, yapılması riskli de olsa hükümeti uyarmak gibi bir görevleri olduğunun da farkındaydılar” diyen Oğur, “Örneğin, 7 Şubat 2012’deki MİT krizi sonrası, hükümete yakın çevrelerde ‘aman fitne olmasın’ yayınları yapılırken, SETA’nın yöneticileri Hatem Ete ve Taha Özhan, doğrudan o zaman ki adıyla Gülen Cemaati’nin devlet içindeki yapılanmasının tehlikesine işaret eden çok etkili yazılar yazmışlardı. Ama her şey gibi SETA da trolleşme temayülünden nasibini aldı. İşin geldiği son nokta ise ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ raporu oldu.” ifadelerini de kullandı.