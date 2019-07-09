"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

SETA da trolleşti

09 Temmuz 2019, Salı 00:19
Karar yazarı Yıldıray Oğur, “Ama her şey gibi SETA da trolleşme temayülünden nasibini aldı” diye yazdı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlığıyla yayımladığı ve gazetecileri fişleme niteliği taşyan ‘rapor’a eleştiriler sürüyor. Karar yazarı Yıldıray Oğur SETA’nın yazdığı fişleme ‘rapor’unun içeriğinden örnekler vererek, “İktidar medyanın yüzde 90’ını kontrol ediyor ama halk Türkiye’de olan biteni Rus, Alman, Amerikan, Çin devletlerinin resmi medya organları üzerinden öğrenmeye çalışıyor” dedi. Oğur SETA’ya yönelik olarak “Şayet, iktidara yakın, düşünmenin serbest olduğu ciddi bir düşünce kuruluşu olsaydı, onlar da oturup insanları “şunu dedi, bunu RT’lemesi dikkat çekti” diye fişleyeceklerine, bu sonuca dikkat çeken bir rapor yazarlardı” dedi.

Trolleşme temayülü

“Hükümeti savunmak dışında, yapılması riskli de olsa hükümeti uyarmak gibi bir görevleri olduğunun da farkındaydılar” diyen Oğur, “Örneğin, 7 Şubat 2012’deki MİT krizi sonrası, hükümete yakın çevrelerde ‘aman fitne olmasın’ yayınları yapılırken, SETA’nın yöneticileri Hatem Ete ve Taha Özhan, doğrudan o zaman ki adıyla Gülen Cemaati’nin devlet içindeki yapılanmasının tehlikesine işaret eden çok etkili yazılar yazmışlardı. Ama her şey gibi SETA da trolleşme temayülünden nasibini aldı. İşin geldiği son nokta ise ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ raporu oldu.” ifadelerini de kullandı. 

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İş dünyasından hukuk ve AB çağrısı

    Gıda israfına dikkat

    Facianın yıldönümünde aileler tepkili

    Tarlalar boş kalıyor

    Faiz hesabı tutmadı

    Asıl sorun tek adam rejimi

    Ali Babacan AKP’den istifa etti

    Hırvatistan euro'ya geçmeye hazırlanıyor

    Rusya'dan Kıbrıs açıklaması

    İran uranyum zenginleştirme sınırını aştı

    'İran’ın nükleer bir silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz'

    AB, Ukrayna'ya verdiği desteği yineledi

    İngiltere ABD'den özür dileyecek

    İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 55 gözaltı

    Motorin indirimi bu gece yarısı yapılacak

    AB'den Türkiye'ye 'yasadışı sondaj' tepkisi

    11. Kalkınma Planı TBMM'de

    İngiltere'nin İran'ın tankerine el koymasına Zarif'ten tepki

    ​“Maçka” uçağı Eren Bülbül anısına uçtu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye ve İslam dünyası nereye?
    Genel

    Asıl sorun tek adam rejimi
    Genel

    İş dünyasından hukuk ve AB çağrısı
    Genel

    Faiz hesabı tutmadı
    Süleyman KÖSMENE

    Musibet dine nasıl dokunur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    “Biz bir sistem kurduk...”
    Cevher İLHAN

    “Sistem” arayışı da manipüle ediliyor
    Ahmet BATTAL

    Hem vali hem veli olsak?
    Risale-i Nur'dan

    Dünya lezzetleri, ibret ve şükre sevk içindir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.