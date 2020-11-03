65 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILAN 3 YAŞINDAKİ ELİF’İN O ANDAKİ TEBESSÜMÜ KURTARMA EKİBİNİ VE MİLYONLARI SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA GARK ETTİ.

UNUTULMAZ BİR AN

İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif’in gülüşüne rastladıklarını ve enkazdan çıkarılırken Elif'in İtfaiyeden Muammer Çelik'in parmağını sıkmasının “unutulmaz bir an” olduğunu söyledi.

GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK

Yavuz’un, “Gülüşünü gördükten sonra mutluluktan gözyaşlarımızı tutamadık” dediği Elif’in annesi ile 10 yaşındaki ikiz ablaları 23 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmış, 7 yaşındaki ağabeyi ise vefat etmişti.

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Sevinçten ağlatan gülümseme

İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda enkazdan çıkardıkları 3 yaşındaki Elif’in gülüşüne rastladıklarını söyledi.

İzmir’de yaşanan depremin 65’inci saatinde Türkiye’yi sevince boğan mucizeye imza atan ekipte İstanbul İtfaiyesi de yer aldı. İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif’in gülüşüne rastladıklarını söyledi. Yavuz, enkazdan çıkarırken Elif’in İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik’in parmağını sıkmasının ise unutulmaz bir an olduğunu söyledi. İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve İzmir’de arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer ekiplerin iş birliğiyle sabah erken saatlerde bir mucize yaşandı. İBB İtfaiyesiyle diğer arama kurtarma birimlerinin ve İSKİ’nin de katkıda bulunduğu ekipler, 6,6 büyüklüğündeki depreminden 65 saat sonra, Bayraklı’daki Doğanlar Apartmanı’nın enkazından Elif’i çıkartıp sağılık görevlilerine teslim etti. İzmir - Anka

‘Gözyaşlarımızı tutamadık’

Mu’cizeye imza atan ekipte yer alan İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif’in gülüşüne rastladıklarını söyledi. Yavuz şöyle devam etti: “Enkazdan çıkarırken Elif, İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik arkadaşımızın parmağını sıktı. O sırada hemen bir yoğunlaşma yaşandı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan gözyaşlarımızı tutamadık. Buradaki tüm çalışma arkadaşlarımız kahramanlık hikâyesi yazıyor. Yemeden içmeden tüm Türkiye’ye umutlu, mutlu, güzel haberler vermeye çalışıyoruz.” Elif Perinçek’in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda can verdi.

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İtfaiyeci amca, kardeşim öldü

İzmir’de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı.

İzmir’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören Emrah Apartmanı’ndan 58 saat sonra kurtarılan İdil’in enkaz altında yaşadıkları yürekleri sızlattı. Depremde yerle bir olan Emrah Apartmanından 58 saat sonra sağ kurtulan İdil Şirin’in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri “itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü” demek oldu. İlk isteği su olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası Ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı.

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Yardım seferberliği

İzmir’i sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören yurttaşlar için çeşitli bölgelerde kurulan çadır kentlerde, depremzedelerin her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Bornova ilçesinde AFAD tarafından Bornova eski ilçe stadında oluşturulan 210 çadırdan oluşan çadır kentte Kızılay, Bornova Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları hummalı bir çalışma yürütüyor. Tamamına yakını dolu olan çadır kentte kalan vatandaşların yiyecek, içecek, giysi ve battaniye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Evleri hasar gördüğü için ailece çadıra yerleştiklerini anlatan Ferhat Altın, şöyle konuştu: “Depremin hemen ardından Türkiye’nin her noktasından buraya yardımlar gelmeye başladı. Türkiye’nin böyle bir durumda dayanışma halinde olacağını biliyorduk ve buna tanıklık ettik. Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor.”

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Allah beterinden korusun

TRT Haber’in haberine göre, evlerine girmeye korktuklarını belirten Güler Tombaz da geçirdikleri zor günlere rağmen çadır kentte bütün ihtiyaçlarının hızla karşılanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Tombaz, “Çok çabuk bir şekilde barınma ihtiyacımız giderildi. Her ihtiyacımız gideriliyor. Allah beterinden korusun. Çok üzgünüz ve psikolojik olarak kötüyüz, ama burada her şeyimiz var ve bir ihtiyacımız yok. Allah bir daha göstermesin” diye konuştu.