Şevket Kazan duâlarla

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan’ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede can verdiği belirtildi. Kazan için ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Kazan’ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya’da doğdu. 1971’de Necmettin Erbakan’ın kurduğu Milli Nizam Partisi’ne katıldı. Kazan, 1973’te Millî Selamet Partisi’nden (MSP) Kocaeli milletvekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1974’te MSP kurduğu koalisyon hükümetinde Adalet Bakanlığı yaptı. Süleyman Demirel’in Başbakanlığında kurulan ilk Milliyetçi Cephe hükümetinde ise 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 1991’de Refah Partisi’nden milletvekili seçildi. 1996’da kurulan partisinin Doğru Yol Partisi’yle kurduğu hükümette yeniden Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. AA

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