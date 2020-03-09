Şevket Kazan vefat etti

Eski Bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede vefat ettiği belirtildi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için yarın ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. AA

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