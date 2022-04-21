Şevval umresi 2 ayrı turla yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şevval umresinin iki ayrı turla gerçekleştireceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, umrenin ilk turunun 10-21 Mayıs, ikinci turunun ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi. AA

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