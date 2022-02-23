‘Seyreltme’ hukuka aykırı

İçişleri Bakanlığı’nın sığınmacılara yönelik başlatmış olduğu “seyreltme uygulamasının” ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda yabancı nüfusun, mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aştığı 16 il, her türlü statüden bütün yabancıların kayıt başvurularına kapatıldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, aynı uygulama, aralarında İstanbul’un Fatih ve Esenyurt ilçelerinin de bulunduğu 52 ildeki 800 mahalle için de yapıldı. Bakanlık, kayıt kapamanın dışında yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyelileri de gönüllük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştirmek için çalışma başlattı. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, uygulamanın uluslar arası mülteci hukuku açısından sakıncalı olduğunu dile getirdi.

Cenevre Sözleşmesi’ne dikkat çeken Çorabatır, sözleşmeyle mültecilerin seyahat özgürlüğünün tanımlandığını ifade ederken, “Türkiye bu sözleşmeye coğrafi kısıtlama şerhiyle taraf. Dolayısıyla Göç İdaresi, ‘bu konuda yükümlülüklerimiz bulunmuyor’ diyor. Mülteci Hukuku alanında çalışan Avukat Onur Gelbal da, Türkiye’nin Cenevre Sözleşmesi’ne coğrafi çekince koyduğunu belirterek, “Aslında bu şekilde çekince konulmuş olması ilk baştan yanlıştı ve bu yanlışlık da devam ediyor. Türkiye, bu çekinceyi uygulayan dünyada üç, dört ülkeden biri. Hakkı ihlâl edilmiş insanları geldiği coğrafyaya göre ayırmak uluslar arası hukuka aykırı” ifadelerini kullandı.

Seyreltme kararı siyasî bir arayış



Göç Araştırmaları Derneği Kurucu Başkanı, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Danış ise uygulamayı “ikamet hakkı sınırlaması” olarak değerlendirirken, “Bence daha önemli bir soru, bu karar neden şimdi ve neden bu şekilde alındı? Bu seyreltme kararı siyasî bir arayış, hatta bir seçim hazırlığı olarak da görülebilir” dedi. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Burçak Sel Tüfekçi de yerlerinden edilecek olan ailelerin gittikleri yerlerde sorun yaşayabileceğini belirterek, “Konunun ucu açık olmasının tehlikeleri var. Bu tehlikenin başında da Türkiye’nin belki bir örnek olarak 2011 krizinden beri bir örnek ülke olarak yaptığı yani insani bir ülke davrandığı konumunu yerle yeksan etmesi gibi bir sonuç var burada” dedi.