SGK’da büyük açık

CHP’li Veli Ağbaba, SGK ile alâkalı olarak, “19 yılda açıkları kapatmak şöyle dursun, neredeyse 200 kat artmış; AKP dünya siyasi tarihinin en büyük kara deliğidir” dedi. Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; AKP’nin SGK ile ilgili düzenlemeleri çıkarırken “kara delikleri kapatıyoruz” dediğini anımsattı ve “Türkiye, hatta dünya siyasi tarihinin en büyük kara deliği AKP iktidarıdır” dedi.

SGK’nın 'kara deliği' kapanmıyor Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kılıçdaroğlu’lu SSK yılları bu iktidar dönemine yıllarca iyice araştırıldı, Kılıçardoğlu’nun açığını bulmak için özel hafiyeler özel müfettişler görevlendirildi. Bir kuruş usûlsüzlük bir kuruş yolsuzluk bulunmadı ayrıca bu açık verme yalanını da rakamlara bakarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev yaptığı 1992 ile 99 yılları ki 99’da sadece iki ay SSK’da çalışmıştır. SSK’nın toplam açığı 2,6 milyar. Oysa AKP iktidarı döneminde 2003-2021 yılları arasında SGK’nın toplam açığı 444,5 milyar. AKP’nin SSK açığı Kılıçdaroğlu döneminin tam 170 katı.” Ankara - anka

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