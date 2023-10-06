SGK’nin yedi aylık açığı 29,1 milyar TL

SGK’nin Ocak-Temmuz 2023 dönemindeki toplam açığı 30 milyar TL’ye dayandı. Kurumun yılın ilk yedi ayındaki toplam gelirinin 1 trilyon 121 milyar 664 milyon 963 bin TL olduğu açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemindeki toplam geliri, devlet katkıları ile birlikte 1 trilyon 121 milyar 664 milyon 963 bin TL olduğu açıklandı. SGK’nin yılın ilk yedi ayı için 29,1 milyar TL’lik açık verdiği ortaya çıktı. SGK’nin yedi ayda verdiği açık, 2002-2023 dönemindeki 18 yılda verilen açıktan daha fazla olduğu belirtildi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre SGK’nin Ocak-Temmuz 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 1 trilyon 121 milyar 664 milyon 963 bin TL olduğu duyuruldu. Gelirin 162 milyar 247 milyon 930 bin TL’si devlet katkılarından oluştu. Kurumun Ocak-Temmuz dönemi giderinin ise 1 trilyon 150 milyar 768 milyon 193 bin TL olduğu belirtildi.SGK’nin yedi aylık toplam açığı ise 29 milyar 103 milyon 231 bin TL olarak hesaplandı. 2023’in ilk yarısındaki toplam açığı 9 milyar 643 milyon TL olan SGK’nın açığı böylelikle, bir ayda 20 milyar TL’ye yakın arttı. SGK’nin AKP döneminde verdiği açığın toplamı ise 523 milyar 578 milyon 382 bin TL olarak kaydedildi.

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