"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Shanahan'dan Akar'a mektup

08 Haziran 2019, Cumartesi 10:20
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a bir mektup gönderdi.

Shanahan, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentisini dile getirdi, görüşmelere devam edilmesinin önemini ifade etti.

AA

Etiketler: akar, türkiye, abd
Okunma Sayısı: 16
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Shanahan'dan Akar'a mektup

    Çin camileri yıkıyor, İslâm dünyası sessiz

    Çözüm demokrasinin işletilmesinde

    İran'dan nükleer müzakere çağrılarına ret

    Çin Devlet Başkanı: Trump arkadaşım

    Matematik bilen arılar

    Millet, iradesine sahip çıkacak

    'S-400'lerin teslimi 2 ay sonra başlayacak'

    Pentagon'dan Hulusi Akar'a mektup

    Putin: Çin ile askeri ittifak kurmuyoruz

    Almanya'da sınır dışı etme kolaylaşıyor

    4 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti

    İşsizlik Fonu alarm veriyor

    Gıda enflasyonu OECD’yi katladı

    Rusya Hama'daki gözlem noktasından çekildi

    Atina'nın ilk camisi Eylül ayında açılıyor

    Pençe Harekatı'nda yeni mağara ve sığınaklar bulundu

    İsrail, Filistinli tutuklulara karşı şiddeti artırıyor

    CHP sözcüsü Öztrak: Enflasyonda rakibimiz Haiti ve Angola

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    AKP’de neler oluyor?
    Faruk ÇAKIR

    Zulme sessiz kalmak yakışmaz
    Ahmet BATTAL

    Harika icat: teyit.org
    Genel

    Çin camileri yıkıyor, İslâm dünyası sessiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ahmed bin Hanbel’in (ra) çilesi
    Risale-i Nur'dan

    Her şeyden Allah’ın nuruna bir kapı açılır
    Cahit ÖZPINAR

    Mü’min nasıl olmalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Duânın yansıması ve dönüşü
    Genel

    Çözüm demokrasinin işletilmesinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.