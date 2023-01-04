Sicili bozuk BİK’e yetki vermek yanlış

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) hazırladığı, internet haber sitelerinin resmi ilan alma şartlarını düzenleyen yönetmeliğin taslağı ortaya çıktı.

İlan için ziyaretçiden çalışan sayısına kadar çok sayıda şart öngörüldü. Gazete Duvar’ın haberine göre, internet haber sitelerine resmi ilan ve reklam yayınlama düzenlemesi için Basın İlan Kurumu’nun yetkili kılınmasına tepki gösteren ÇGD Başkanı Güleryüzlü, “BİK’in, eleştirel ve sorgulayıcı yayıncılık yapan basın kuruluşlarına yönelik sık sık başvurduğu resmi ilan ve reklam kesme cezaları nedeniyle sicilinin bozuk olduğu ortadayken, bir de üstüne internet haber sitelerine ilişkin yetkili kılınmasının, yanlış bir karar olduğunun altını çizmek isterim” dedi. Haber Merkezi

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